сегодня в 07:12

Теплая погода ожидается в Московском регионе в пятницу

В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 25 — плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности будет преимущественно без осадков.

Скорость северо-восточного, северного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 11 — плюс 13 градусов, днем 27 июля — от плюс 26 до плюс 28. Также будет преимущественно без осадков.