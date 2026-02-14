Теплая погода и гололедица ожидаются в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и Москве в субботу температура поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов, образуется гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. По области местами прогнозируется туман.
Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до минус 10 — минус 8 градусов, днем 15 февраля будет минус 8 — минус 6. Ожидается сильная гололедица.
