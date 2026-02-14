Теплая погода и гололедица ожидаются в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и Москве в субботу температура поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов, образуется гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.