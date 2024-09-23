Теплая погода без осадков ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:15

В Подмосковье и столице в понедельник будет тепло, столбики термометров поднимутся до плюс 15 — плюс 17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.