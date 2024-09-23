Теплая погода без осадков ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник будет тепло, столбики термометров поднимутся до плюс 15 — плюс 17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При небольшой облачности обойдется без осадков.
Будет дуть слабый ветер. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс 2 — плюс 4 градусов, днем 24 сентября прогнозируется от плюс 19 до плюс 21. Ожидаются сухая погода и переменная облачность.