Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе в понедельник

Общество

В Подмосковье и столице в понедельник будет тепло, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При небольшой облачности обойдется без осадков.

Юго-восточный, южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.

Предстоящей ночью температура понизится до плюс 8 — плюс 10 градусов, днем ожидается от плюс 20 до плюс 22. Также прогнозируется сухая погода.