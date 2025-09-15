Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник будет тепло, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При небольшой облачности обойдется без осадков.
Юго-восточный, южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура понизится до плюс 8 — плюс 10 градусов, днем ожидается от плюс 20 до плюс 22. Также прогнозируется сухая погода.