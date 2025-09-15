Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в понедельник будет тепло, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.