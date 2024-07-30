сегодня в 07:15

Теплая и дождливая погода ожидается в Московском регионе во вторник

Погоду в Подмосковье и столице во вторник будет определять тыловая часть циклона. Местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Столбики термометров в Москве покажут плюс 20 — плюс 22 градуса, в Подмосковье — от плюс 19 до плюс 24.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10м/с. Атмосферное давление составит 735 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет в районе 60%. Геомагнитный фон ожидается возмущенный.

В такую погоду жителям рекомендуются прогулки на свежем воздухе. При подобных физнагрузках усиливаются обменные процессы, восполняется дефицит кислорода, улучшается дыхание. Также может ухудшиться самочувствие у пациентов с бронхо-легочными заболеваниями.