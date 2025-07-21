Теплая и дождливая погода ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и Москве в понедельник пройдет дождь, местами сильный, погода прогнозируется теплая, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачность, местами прогремит гроза, пройдет град.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, при грозе его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 16 — плюс 18 градусов, днем 22 июля — от плюс 23 до плюс 25. Также прогнозируется дождь, местами прогремит гроза.