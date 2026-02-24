Теперь воспитывает ребенка: что стало с девушкой, забившей отца топором

В 2016 году родственники 53-летнего Леонида Я. сообщили о его пропаже, однако вскоре его тело с признаками насильственной смерти было найдено в подвале его же жилища. Основной подозреваемой оказалась его 15-летняя дочь Мария. Спустя 10 лет стало известно, как живет девушка, которой брат помогал прятать тело убитого отца, сообщает UFA1.RU .

Леонид трудился сварщиком в Уфе и, собрав средства, приобрел дом с участком в деревне Каменная Поляна, примерно в 50 км от города. Он проживал там с супругой, ее сыном от предыдущего брака и их общей дочерью Марией. В кругу друзей Леонид слыл крепким хозяйственником, общительным, с татуировкой якоря на плече, человеком, который мог выпить, но без излишеств.

Однако семейная идиллия была лишь внешней. Леонид сетовал, что его взрослый пасынок не работает, повлиять на юношу не удавалось, а главное — не находил он общего языка и с родной дочерью. Хотя глава семьи придерживался строгих взглядов на воспитание и обладал твердым характером, для Марии он делал постоянные исключения.

По словам отца, девушке было скучно в деревне, большую часть времени она проводила в уфимском районе Черниковка, где у семьи оставалась квартира, и в свои 15 лет жила практически самостоятельно. Учеба ее не интересовала, уроки она часто пропускала, а приезжая в Каменную Поляну, демонстрировала непокорность. Из-за этого отец сильно избивал девушку.

Другие знакомые также подтверждали, что, несмотря на все конфликты, отец души не чаял в дочери. При этом они отмечали, что и сам Леонид обладал сложным, властным характером. Некоторые намекали, что в домашней обстановке он был далеко не таким «мягким», каким казался посторонним.

Обнаружение тела

Несмотря на все, брак Леонида продлился 17 лет. Осенью 2016 года его жена заявила в полицию об исчезновении супруга, который якобы уехал на своей «Ладе» и не вернулся. Поиски продолжались две недели, и все это время поведение семьи вызывало вопросы.

В ходе обыска в доме полицейские, уже заподозрившие неладное, обнаружили в погребе тело Леонида с явными следами убийства. При повторных допросах 15-летняя Мария созналась в содеянном.

Подростка направили на психиатрическую экспертизу. Судебно-медицинские исследования, следственные действия и детальные допросы Марии, ее матери и брата установили, что убийство совершила дочь. В порыве гнева она взяла в доме топор и нанесла отцу три удара по голове в присутствии матери. После его смерти женщина и девушка договорились скрыть произошедшее.

В сокрытии преступления им помог брат Марии. Он перенес тело в погреб, а машину отчима отогнал подальше от деревни, чтобы инсценировать исчезновение. Затем семья сама обратилась в полицию. Когда эта версия развалилась, все трое подробно рассказали о реальных событиях.

По их словам, во время ссор Леонид часто прибегал к рукоприкладству. Так произошло и в тот день: он затеял скандал с женой, а дочь вступилась за мать. На расследование и судебный процесс потребовалось больше полугода. За это время Марии исполнилось 16 лет.

О судьбе Марии

Поскольку на момент суда девочка оставалась несовершеннолетней, материалы дела не были опубликованы в общем доступе, однако в судебных документах указано, что по итогам рассмотрения было вынесено обвинительное заключение по статье «Убийство». Отмечается, что в Верховный суд Башкирии подавалась апелляция, но первоначальное решение оставили без изменений.

Конкретная мера наказания для Марии также не разглашается. Журналистам удалось ее разыскать. По информации местных жителей, после похорон семья продала имущество и уехала из деревни. В 2019 году, судя по данным «Контур.Фокус», дочь Леонида пыталась открыть собственное дело, но через три года ее фирму ликвидировали.

Мария подтвердила, что дом в Каменке когда-то ей «принадлежал» (то есть сейчас она им не владеет — ред.), но обсуждать события десятилетней давности и их влияние на свою жизнь отказалась. Судя по ее страницам в социальных сетях, не так давно Мария родила ребенка и теперь посвящает себя материнству.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.