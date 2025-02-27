Теперь на РПГУ можно согласовать полосы воздушных подходов аэродрома Чкаловский

Центр содействия строительству при правительстве Московской области (ЦСС) информирует получателей государственной услуги «Согласование строительства в приаэродромных территориях госаэродромов» об изменениях: теперь на региональном портале госуслуг можно подать заявку на согласование строительство объектов в приаэродромной территории аэродрома Чкаловский. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Получение согласования является обязательным для всех застройщиков, кто планирует строительство в полосах воздушных подходов аэродрома Чкаловский.

Несколько рекомендаций от ЦСС, чтобы избежать отказа в предоставлении государственной услуги:

узнайте перечень документов у менеджера проекта.

подготовьте все необходимые документы.

отправьте их менеджеру для предварительной проверки.

Три простых действия помогут быстро найти и исправить возможные ошибки, избежать отказа и сэкономить драгоценное время.

Помните, что внимательность к законодательству и ответственное выполнение всех процедур — ключ к успешной реализации ваших планов.

Получить дополнительную информацию и ответы на интересующие вопросы можно по телефону: 8 (498) 602-00-00, по электронной почте: css@mosreg.ru, а также на официальном сайте ЦСС.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.