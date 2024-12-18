«Теория трех букв»: что не так с наступающим 2025 годом

В Интернете активно обсуждается так называемая «теория трех букв — WTF», согласно которой 2025 год будет крайне неудачным и принесет лишь беды. Дело в том, что наступающий год начинается со среды, а такие годы, по мнению многих, обычно предвещают значительные потрясения, сообщает «Царьград» .

В Сети стремительно распространяется так называемая «теория WTF», и число ее сторонников продолжает расти. При этом аббревиатура не имеет отношения к известному ругательству на английском языке. На самом деле за этими тремя буквами скрываются названия дней недели, с которых начнется 2025 год.

Wednesday — среда, Thursday — четверг и Friday — пятница. Согласно «теории трех букв», год, начинающийся в среду, якобы приносит людям множество бед и запоминается трагическими событиями. До 2025 года, среда стала первым днем 2020 года, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса.

Когда речь заходит о «проклятых» годах, начинавшихся со среды, конспирологи упоминают 2014-й, который запомнился массовой эпидемией лихорадки Эбола, 2003-й, ознаменованный войной в Ираке, трагическую гибель принцессы Дианы в 1997 году, а также катастрофу на Чернобыльской АЭС, произошедшую в 1986 году, когда также год начинался с этих дней.

Сейчас суеверные люди мрачно предсказывают, что и в наступающем году не следует ожидать ничего позитивного. Они утверждают, что такая примета всегда оправдывается. То, что это убеждение не имеет научного обоснования, их абсолютно не смущает.

Некоторые люди любят подогревать свое воображение подобными ужасами. Тем не менее не стоит воспринимать такие теории всерьез. Каждый год приносит как положительные, так и отрицательные события, и не имеет значения, с какого дня недели он начинается.