Тему чистоты и порядка обсудили на еженедельном совещании с главой Красногорска

«Настроил коллег на оперативную и качественную отработку задач при подготовке к весенне-летнему периоду. Это касается и прибортовой части, и тротуаров, и заборов, и автопавильонов, и дорожной сети. Кроме того, это более 1800 контейнерных площадок, свыше 1200 детских площадок, 321 автопавильон, 5510 входных групп МКД. И в этом отношении важным аспектом должна стать вовлеченность наших жителей, а также высадка деревьев и озеленение территории», — сказал глава городского округа Дмитрий Волков.

Отдельное внимание глава муниципалитета обратил на памятные места, мемориальные таблички и всему, что связано со священной датой — 80-летием Великой Победы. Дмитрий Волков поставил задачу в комплексе провести обозначенные работы до 12 апреля, чтобы подвести черту уже на общеобластном субботнике. При этом самый главный приоритет — ежесуточная динамика работ и единый подход в достижении результата.

«Рейтингование управляющих компаний — направление, которому также уделяем повышенное значение. Помимо тех 23-х УК, которые вошли в „зеленую зону“, важно видеть динамику роста со стороны тех, кто находится в отстающих. Сегодня это главный показатель эффективности на местах», — добавил глава городского округа Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.