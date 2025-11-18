Температуры и дожди полностью уничтожат снежный покров в столице

Уже во вторник, 18 ноября, столбики термометров поднимутся до +8…+10 градусов в столице и до +12 в отдельных районах Подмосковья, что приблизится к историческому рекорду 1940 года.

Синоптик констатировал: «Весь снег, который сейчас лежит, он смоется, его не будет абсолютно нигде». Дневной дождь к вечеру сменится мокрым снегом на фоне резкого похолодания до +2 градусов. За двухдневный период в регионе выпадет до 12-15 мм осадков — около трети месячной нормы.

Параллельно на юге европейской России установится по-настоящему летняя погода с температурой до 23 градусов, превышающей климатическую норму на 8 градусов.

Однако в Архангельской области, Поволжье, на Урале и в Сибири сохранится опасность гололеда, а на Чукотке и в Магаданской области температура останется ниже сезонных значений.