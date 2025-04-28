Температурный рекорд: в Подмосковье зафиксировали апрельские заморозки

«В Клину минимум прошедшей ночи составил -5,9 градуса. Такой низкой температуры 28 апреля в этом подмосковном городе не было по крайней мере с начала XXI века», — отметил метеоролог.

По его словам, скорее всего, в апреле это будут последние заморозки. Одновременно в Можайске минимальная температура опустилась до -4,2 градуса, что на 0,7 ниже апрельского рекорда, зафиксированного в 1971 году.

В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +12 градусов в Москве 28 апреля. В понедельник показания столбиков термометра днем будут колебаться от +10 до +12 градусов, а ночью опустятся до +4. Ветер — юго-западный и местами западный со скоростью до 12 м/с.