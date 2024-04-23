Температура опустится до отрицательных значений в ночь на среду в Подмосковье
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В ночь на среду на территории Московской области ожидаются заморозки, сообщается на сайте «Метеоновости».
Температура воздуха опустится до минус 1 градуса. Такое похолодание связано с антициклоном, который надвигается на территорию Московской области.
Гребень антициклона уже затронул часть Подмосковья. Понижение началось вечером в понедельник. А утром во вторник температура воздуха поднялась только до 7,5 градусов тепла.
Заморозки в апреле считаются нормальным явлением. В прошлом году 27 апреля температура воздуха опустилась до минус 8 градусов. Это самые интенсивные заморозки за всю историю.