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Температура опустится до отрицательных значений в ночь на среду в Подмосковье

В ночь на среду на территории Московской области ожидаются заморозки, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха опустится до минус 1 градуса. Такое похолодание связано с антициклоном, который надвигается на территорию Московской области.

Гребень антициклона уже затронул часть Подмосковья. Понижение началось вечером в понедельник. А утром во вторник температура воздуха поднялась только до 7,5 градусов тепла.

Заморозки в апреле считаются нормальным явлением. В прошлом году 27 апреля температура воздуха опустилась до минус 8 градусов. Это самые интенсивные заморозки за всю историю.