Температура воздуха на юге России достигнет 24 градусов тепла

Температура воздуха в южной части России в ближайшие несколько дней поднимется до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Так, в Крыму ожидается до плюс 28 градусов тепла, на побережье до плюс 24 градусов. На Кубани воздух прогреется до плюс 32 градусов, на Черноморском побережье ожидается плюс 26 градусов тепла. В Ставрополье термометры покажут плюс 31 градус, в Ростовской и Волгоградской области — плюс 29 градусов.

Это связано с приходом антициклона, который сформирует сухую и малооблачную погоду.

При этом по информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в Москве пока что тепло не ожидается, помимо кратковременных ливней в столичном регионе местами прошел град.