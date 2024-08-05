Темперамент и талант: что говорят о человеке отпечатки пальцев

По отпечаткам пальцев человека можно определить особенности его характера и темперамента, таланты и генетические особенности. Все этим занимается наука дерматоглифика, рассказал в беседе с газетой «Вечерняя Москва» хиромант Антон Рожин.

«Есть несколько основных узоров на пальцах: завиток, петля и дуга. Остальные узоры являются лишь разновидностями этих, но они добавляют новые нюансы в определение характера человека», - также отметил он.

С помощью дерматоглифики можно получить уникальные умения: узнать, как правильно взаимодействовать с близкими и партнерами по бизнесу.

Интересно, что человек обладает уникальными отпечатками не только на ладонях, но и на языке и ногах, а кошки и собаки – на носу. Отпечатки пальцев коалы сложно отличить от человеческих даже под микроскопом.

Упорного карьериста можно отличить по дугообразным узорам на пальцах, а коммуникабельные и общительные люди имеют узоры в виде петли.