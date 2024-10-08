«Тело папочки»: мужчин назвали привлекательными без идеальной фигуры

Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что dad bod, то есть мужчина с «телом папочки» — небольшим животом и в целом неидеальным телом — будет более комфортен в отношениях и меньше зациклен на внешности, сообщает Life.ru .

«Мужчина, который не зациклен на своей внешности, не будет искать недостатки в фигуре и внешности своей партнерши. Женщине бывает сложно в отношениях с идеальными мужчинами, потому что они стремятся довести свое тело до идеала», — сказал эксперт.

Важно и то, что у накачанных мужчин повышен уровень тестостерона: они могут стать конфликтными и предъявлять претензии к партнершам, предостерег Самбурский. Dad bod более надежны и стабильны, не склонны к изменам и агрессии.

Тренд на dad bod можно объяснить стремлением общества последних лет к здоровым отношениям и балансу между здоровьем и удовольствием.