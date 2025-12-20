Телеведущего Владимира Молчанова госпитализировали с резкими болями в животе

Телеведущего и журналиста Владимира Молчанова госпитализировали в Москве с резкими болями в животе. Это уже пятая госпитализация за последний год, сообщает Mash .

В начале декабря 75-летний журналист был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Он поступил в больницу заметно похудевший, с почти утраченным голосом и жалобами на острые боли в области желудка. Медики провели необходимое лечение, сняли воспалительный процесс и стабилизировали его состояние.

Через неделю Молчанова выписали из больницы. После лечения у автора и ведущего телепрограммы «До и после полуночи» вернулся аппетит, он набрал 5 кг к весу.

Летом Владимира Молчанова госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Журналист жаловался на сильную рвоту. В 2021 году Молчанову пересадили печень из-за онкологии, в 2022-м он перенес инфаркт.

