Телеведущая BBC: клянусь, если мы сегодня снова будем говорить об Украине, я ***

Украина разочаровала многих, включая британцев. Телеведущая передачи Business Today на BBC, Мишель Флери, случайно оставила включенным микрофон и произнесла в эфире то, что, вероятно, людям в Великобритании не дает покоя. Ее неуместные слова ярко иллюстрируют, что даже пропагандисты устали от текущего киевского режима, сообщает «Царьград» .

Ее выражение недовольства прозвучало в начале выпуска британского новостного канала, когда еще звучала музыкальная заставка.

«Клянусь, если мы сегодня снова будем говорить об Украине, я *** (покончу с собой - ред.)», — заявила ведущая.

Видеоролик стремительно набрал просмотры на платформе Reddit. Множество пользователей выразили поддержку ведущей, отметив, что тоже устали от постоянных новостей о ситуации на Украине.

После заставки журналистка улыбнулась и начала программу, будто ничего необычного не произошло. Она поприветствовала зрителей, а затем перешла к обсуждению падения фондовых рынков США.

Флери уже более десяти лет проводит передачи, посвященные акциям и котировкам на Нью-Йоркской фондовой бирже. На данный момент неясно, в какой именно момент произошел этот инцидент.

По данным некоторых СМИ, данное видео является фальсификацией.