сегодня в 13:29

Телеведущая Миногарова и актер Горчилин подали заявление в ЗАГС

Победительница реалити-шоу «Сокровища императора» Мария Миногарова получила предложение руки и сердца от актера из «Папиных дочек» Александра Горчилина прошлой весной, но только сейчас они подали заявление в ЗАГС, сообщает Voice .

Они также разместили у себя забавные снимки около Екатерининского зала краснодарского Дворца бракосочетания.

Миногарова пришла подавать заявление в укороченной футболке и длинных джинсовых бермудах, кроссовках с носками. Горчилин предстал в светлой футболке и темных шортах. Они позировали для фото с высунутыми языками.

В Сети поклонники порадовались на пару и пожелали им счастья.