Телеведущая Алиса Лобанова провела праздник в Подмосковном хосписе для детей

В Домодедовепрошлопраздничное мероприятие, посвященное 5-летнему юбилею Московского областного хосписа для детей. Под патронажем хосписа сейчас около 700 детей с самыми тяжелыми заболеваниями, также на текущий момент здесь размещены и дети из Курской области, которые нуждаются в помощи врачей паллиативной медицины. Ведущими на мероприятии в честь юбилея стали известная телеведущая, филантроп Алиса Лобанова и актер театра и кино Тимофей Федоров, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С приветственными словами и добрыми пожеланиями обратились к гостям мероприятиязаместитель Министерства здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова, заместитель главы г. о. Домодедово Юлия Терещенко, начальник управления образования г. о. Домодедово Елена Болмазова, главный врач ГБУЗ Московской области «Московский областной хоспис для детей», главный внештатный специалист по детской паллиативной помощи в Московской области Андрей Ишутин, исполнительный директор благотворительного фонда «Бумажная птица» Павел Ткаченко, а также общественный деятель, меценат и учредитель благотворительного фонда «Возможность» Павел Реннер.

Дети и их родители в честь юбилея увидели праздничную программу «Маленькая страна! Хоспис — моя волшебная страна». Поддержать детей приехали известные российские артисты: экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта, известная по шоу «Вечерний Ургант» группа «Фрукты», Ангелина Грэер, выступившая в образе короля эстрады Филиппа Киркорова. Для детей также спел победитель шоу «Народный артист» Алексей Гоман, который отметил, что для него большое удовольствие радовать детей и их родителей.

Для маленьких пациентов была организована бумажная дискотека, мастер-классы по рисованию и лепке, атмосферная фотозона «Сказочный замок». В специально оборудованной студии можно было посмотреть мультфильмы.

Ведущая праздника Алиса Лобанова — основатель многих благотворительных проектов в России, среди которыхарт-проект«СЕРДЦЕ», поддерживающий детей с церебральным параличом.

«Родители привезли 5-летнюю девочку Леру в инвалидном кресле, она была как маленький ангелочек: розовые крылья бабочки и венок из бусин. С ней все фотографировались, настолько она была очаровательна. Я узнала, что у девочки тяжелое врожденное заболевание — спинальная мышечная атрофия, более того, ее отец раньше работал со мной на телеканале „Россия“, я там была редактором, а он звукооператором. На работе мы не общались, а вот в хосписе неожиданно встретились. Я решила, что буду помогать этой девочке с реабилитацией. Благодарна врачам за их труд и профессионализм», -сказала РИАМО Алиса Лобанова.

Московский областной хоспис для детей был открыт в 2019 году в усадьбе Константиново, когда-то принадлежавшей известному путешественнику Николаю Пржевальскому и его родным. Сейчас в Московской области это единственное учреждение, оказывающее паллиативную помощь юным пациентам.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.