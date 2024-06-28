Телемост с Китаем состоялся у воспитанников детского лагеря в Видном

В Ленинском городском округе в детском лагере «Десяточка» прошел образовательный телемост с Китаем, во время которого учащиеся из разных школ округа смогли познакомиться с основами китайского языка, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

С каждым годом число школьников, которые выбирают для изучения китайский язык, становится все больше. Учитывая интерес подрастающего поколения, педагоги видновской школы № 10 организовали телемост с представителями языковой школы из Китая.

«Мероприятие проходило как для ребят оздоровительного лагеря «Десяточка», так и для воспитанников детских садов, а также других обучающихся Ленинского округа. Телемост стал не только увлекательным занятием, но и возможностью для детей расширить свой кругозор и познакомиться с культурой другой страны», — приводятся в сообщении слова директора видновской школы № 10 Веры Калмыковой.

Она также уточнила, что занятия были разделены на несколько возрастных групп от 5 до 15 лет. Урок был интерактивный — сначала музыкальная разминка, а потом ребята повторяли слова за преподавателем.

Помимо онлайн занятий, у ребят появилась прекрасная возможность пообщаться еще с одним педагогом — Чжоу Мин ЮЭ, которая специально приехала из Китая, чтобы провести занятие.

«Многие россияне думают, что китайский язык очень сложный, но это совсем не так. Самое главное — это разобраться в транскрипции и тональности, понять, из чего состоят иероглифы и как правильно их писать. И тогда, если совместить все воедино, будет очень легко его изучать», — рассказала носитель языка Чжоу Мин ЮЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.