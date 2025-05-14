Телекомоператоры развивают сети на инфраструктуре «Россетей Московского региона»

В последние годы телекомоператоры все чаще используют инфраструктуру ПАО «Россети Московский регион» для развития своих сетей. Данный подход имеет ряд существенных преимуществ, которые делают его предпочтительным по сравнению с альтернативными вариантами, сообщает пресс-служба компании.

Во-первых, подвес волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опоры линий электропередачи предполагает неоспоримые преимущества в плане удобства и экономической эффективности. Такой метод значительно проще, дешевле и надежнее, чем другие способы прокладки кабеля, включая подземную прокладку или строительство собственных опор. Использование уже существующей инфраструктуры позволяет операторам связи существенно сократить затраты на строительство и обслуживание сетей.

Во-вторых, размещение линий связи на воздушных линиях электропередачи дает возможность обеспечить качественными услугами интернета даже отдаленные населенные пункты с минимальными затратами. Это особенно важно для Московского региона, где существует значительная дифференциация между уровнем развития телекоммуникационной инфраструктуры в разных районах. Размещение линий электросвязи на воздушных линиях электропередачи позволяет обеспечить услугами интернет-связи районы с большой пропускной способностью.

В-третьих, создание опорной сети телекоммуникаций на базе магистральных линий электропередачи формирует современную технологическую основу, отвечающую запросам рынка. Практически каждый потребитель электроэнергии является потенциальным пользователем интернета, что делает такую инфраструктуру идеальной платформой для развития цифровых сервисов. Это упрощает работу операторов связи и позволяет им предлагать услуги более широкому кругу абонентов.

Четвертое — наличие официального договора с ПАО «Россети Московский регион» гарантирует безопасную эксплуатацию ВОЛС и бесперебойное снабжение электроэнергией и интернет-связью потребителей ресурсов.

Перед монтажом ВОЛС энергетики в обязательном порядке проводят обследование своей инфраструктуры, определяют допустимое количество кабелей и строго контролируют соблюдение всех технических требований и мер безопасности в ходе эксплуатации электрооборудования и волоконно-оптических линий связи. Поэтому гражданам настоятельно рекомендуется перед заключением договора с провайдером убедиться в наличии у него официального договора с электросетевой компанией, собственником электрооборудования, на котором размещены провода связи.