Телеканал «Звезда» начинает готовиться к I сезону вокального конкурса «Звезда-2026»

ОАО « ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» при поддержке Минобороны РФ приступает к организации 1 сезона международного вокального конкурса «Звезда — 2026». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех регионов России, стран БРИКС и СНГ. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители.

Голосование телезрителей и мнение знаменитых экспертов в области музыки

определяют сильнейших вокалистов. Организаторы планируют регулярно освещать в эфире отборочные туры, которые пройдут в Москве, а также онлайн кастинги (прием заявок от вокалистов

по средствам интернет).

Главная цель проекта «Звезда» — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков.

В конкурсе могут принять участие одаренные вокалисты и из Подмосковья тоже. Для этого необходимо:

разместить информацию об отборочном туре (онлайн кастинге) в

различных СМИ;

направить кандидатуры исполнителей от области на онлайн

кастинг в срок до 14 июля 2025 года.

Онлайн кастинг начался 5 апреля и продлится до 14 июля 2025 года. Более подробную информацию о правилах подачи заявок можно узнать на официальном сайте телеканала: https://tvzvezda.ru/newstar/2025/casting/ и в официальной группе конкурса в ВК: https://vk.com/newstartv.