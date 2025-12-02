Телеканал RT India начнет вещание 5 декабря в Нью-Дели

В эфир будут ежедневно выходить новостные выпуски на английском языке, акцентируя внимание на роли, которую играют Индия и Россия в формировании многополярного мира.

Незадолго до начала вещания RT India представил передачу «Цена Империи», раскрывающую тему британского колониализма. Одним из участников проекта стал Шаши Тхарур, председатель комитета по внешним связям парламента Индии и видный политический деятель страны.

В понедельник, 1 декабря, было объявлено о запуске обучающей программы по журналистике от RT Academy в Джакарте, собравшей свыше 250 журналистов из разных стран.

