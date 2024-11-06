Telegram снова может быть оштрафован на 4 млн руб за неудаление информации

Мессенджер Telegram снова оказался под административной ответственностью из-за отказа удалить информацию, признанную запрещенной. Ему может быть назначен штраф до 4 миллионов рублей, сообщает Газета.ru со ссылкой на картотеку Таганского суда Москвы.

«Привлекаемое лицо: Telegram Messenger Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Назначено судебное заседание на 30 декабря 2024 г., 14:40 мск», — сообщалось в карточке.

Это не первый случай, когда Telegram не удаляет запрещенные материалы. Так, 30 октября 2023 года суд оштрафовал платформу на сумму 4 миллиона рублей за отсутствие действий по удалению нескольких каналов, призывающих отделить Урал от России.

Ранее также были наложены аналогичные штрафы на мессенджер в рамках борьбы с запрещенной информацией.

Ранее стало известно, что семья Ирины Болгар, бывшей партнерши основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и матери его трех детей, оказалась в затруднительном финансовом положении, погрязнув в судебных разбирательствах и задолженностях. Члены семьи постоянно пытались отсудить друг у друга недвижимость.