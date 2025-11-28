сегодня в 18:15

Telegram-канал DOXA* внесли в реестр иностранных агентов в РФ

Новостной портал DOXA* признали иностранным агентом в РФ. Он участвовал в создании и распространения для неограниченного числа лиц сообщений и материалов иноагентов, сообщается на сайте Минюста .

Также DOXA* распространял публикации нежелательных организаций. Еще ресурс публиковал фейковую информацию о принимаемых российскими органами власти решениях и проводимой политике.

Помимо этого, выкладывал недостоверную информацию о политике, сведения, которые направлены на создание негативного образа ВС РФ. Еще ресурс выступал против СВО.

Также DOXA* сотрудничает с нежелательной организацией. У ресурса 36 тыс. подписчиков в Telegram.

*Новостной портал DOXA внесен в реестр иностранных агентов.

