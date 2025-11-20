сегодня в 17:42

Телеэксперту и разведчику Кедми стало плохо с сердцем в Москве

Популярному на российском телевидении эксперту, бывшему дипломату и разведчику Якову Кедми стало плохо с сердцем в российской столице. Медиков он вызвал сам, сообщает Mash .

Кедми стало плохо в номере одного из столичных отелей. Ему оказали помощь медики.

Эксперт часто выступает на телевидении России. Он — известный участник политических ток-шоу.

В прошлом Кедми работал израильским дипломатом. Он был главой службы «Натив», поддерживающей связь с евреями на постсоветском пространстве.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.