Текущая нижегородская зима повторила снежный рекорд 15-летней давности

В течение всего января Нижегородская область боролась с интенсивными снегопадами, сильными метелями и аномально низкими температурами. В начале месяца высота снежного покрова достигла 30 см, а к концу — превысила отметку в полметра. В лесных массивах высота сугробов доходила до 70 см. Нижегородский фенолог, доцент кафедры естественно-научного образования Арзамасского филиала ННГУ им. Лобачевского Михаил Любов вспомнил, что подобной зимы в области давно не наблюдалось, сообщает pravda-nn.ru .

По словам специалиста, температурный режим января соответствовал климатическим нормам со среднемесячной температурой около -10 градусов. При этом первая декада была аномально теплой, почти вдвое превышая обычные показатели, в то время как вторая декада вернулась к средним многолетним значениям. Третья декада, напротив, оказалась на 6 градусов холоднее нормы.

Общее количество выпавших осадков в регионе вдвое превысило установленные нормы, составив более 80 мм. Месячная норма по осадкам была выполнена уже в первой декаде января. Последний раз столь обильные снегопады накрывали Нижегородскую область зимой 2010–2011 годов.

В отличие от декабря, в январе чаще наблюдалась солнечная погода.

«Синоптические процессы в январе определялись взаимодействием Балканских циклонов с антициклонами сибирского и скандинавского происхождения. Балканские циклоны периодически закачивали на Русскую равнину теплый и очень влажный воздух со Средиземного моря. С 15 по 18 и с 23 по 26 января господство циклонов прерывалось вторжением морозного сибирского антициклона. С 27-го наш регион вновь „атаковал“ еще более мощный Балканский циклон, столкновение которого с арктическим воздухом с Баренцева моря привело к сильному снегопаду и метели. Средиземноморский воздух, проходя вглубь европейской части страны, трансформировался, и его взаимодействие с холодным воздухом приводило к выпадению обильных осадков», — объяснил Любов.

Вместе с тем, из-за обильного снежного покрова деревья и кустарники покрылись льдом, что повредило их ветви и усложнило жизнь птиц. По словам фенолога, в Арзамасе, например, значительно увеличилось количество свиристелей, дроздов-рябинников и снегирей. Стаи кочующих птиц быстро уничтожили урожай рябины, яблони лесной, боярышника и других плодовых деревьев и кустарников. Прилетели и новые виды с севера — чечетки и щуры.

