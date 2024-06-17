Текстильщикам Подмосковья рассказали о мерах поддержки бизнеса

В Москве состоялась встреча представителей текстильной и легкой промышленности России под эгидой ассоциации текстильщиков России (АТР). Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан рассказал участникам о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье, в том числе о работе системы обратной связи с предпринимателями — ЦУР «Бизнес», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Система ЦУР «Бизнес» помогает предпринимателям Московской области оперативно решать вопросы, связанные с инвестициями, льготами и финподдержкой. Данный механизм получил высокую оценку на федеральном уровне и был рекомендован как шестой элемент регионального инвестиционного стандарта. Правительством Российской Федерации механизм решено распространять по всей стране. Обрабатывать обращения будут в региональных госорганах», — рассказал Анатолий Мальцан.

В мероприятии приняли участие более 200 представителей бизнеса. На встрече предприниматели смогли напрямую задать интересующие их вопросы, а также пообщаться и обменяться опытом с лидерами отрасли.

Направить свое обращение предприниматели Московской области могут через 8 каналов связи: горячую линию 0150, инвестиционный портал Подмосковья, приемную правительства Московской области по почте: amo@mosreg.ru, встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес, почту губернатора: andreyvorobiev@mosreg.ru, социальные сети Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.