Текло к дому и забору: жительница Удмуртии добилась переноса соседского туалета

сегодня в 14:48

Женщина добилась переноса надворного туалета соседки на участке в Удмуртии

Женщина через суд добилась переноса надворного туалета в Сарапуле в Удмуртской Республике. В иске она заявила, что у ее соседки-владельца смежного участка рядом с жилым домом истца стоит надворный туалет, при возведении которого были проигнорированы нормы санитарных правил, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Женщина пожаловалась, что ее права нарушаются в качестве владельца смежного участка земли. Дело в том, что весной, когда тает снег, содержимое уборной течет к дому истца и забору, где размещены грядки, посадки. Также появляется зловонный запах.

Ответчица в суд не пришла. Ответных доводов не предоставила.

Суд провел экспертизу и установил, что надворный туалет поставили с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Уборная расположена на слишком близком расстоянии от дома женщины-истца.

Ответчице необходимо перенести надворный туалет на расстояние минимум 10 метров от дома истца. На это отведено четыре месяца.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.