«Технополис Москва» стала амбассадором Стандарта общественного капитала бизнеса

ОЭЗ «Технополис Москва» на форуме особых экономических зон России подписала соглашение о сотрудничестве с АНО «Общественный капитал», рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Соглашение нацелено на развитие социальных и экологических программ в столичной особой экономической зоне. Ликсутов подчеркнул, что по поручению мэра Москвы город уделяет особое внимание вовлечению компаний в развитие человеческого и кадрового потенциала.

«Мы развиваем сервисы и создаем рекреационную инфраструктуру и вместе с компаниями на территории столичной ОЭЗ регулярно проводим общественно значимые мероприятия. Внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса даст возможность комплексно оценивать работу компаний ОЭЗ „Технополис Москва“ в направлении совершенствования практик устойчивого развития — от создания новых рабочих мест до инвестиций в общественные проекты», — уточнил Ликсутов.

Стандарт общественного капитала — это первый общественный договор между бизнесом и государством, основанный на соучастии в развитии страны. Гедиректор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова подчеркнула, что столичная ОЭЗ — очень важный, стратегический партнер.

«Многие резиденты ОЭЗ „Технополис Москва“ уже активно вовлечены в повестку общественного капитала. Это компании, которые не просто являются лидерами на рынке, но и сами задают тренды, в том числе в области социальной корпоративной ответственности. Уверена, что наше сотрудничество создаст еще больше возможностей для реализации социальных, экологических и других общественно значимых инициатив», — заявила Багатырова.

В рамках подписанного соглашения ОЭЗ «Технополис Москва» будет проводить совместные мероприятия с АНО «Общественный капитал», а также содействовать прохождению оценки добровольного вклада предприятий в долгосрочное общественное благосостояние.

«Эксперты уже не раз отмечали достижения ОЭЗ „Технополис Москва“ в сфере устойчивого развития. Например, в 2024 году столичная особая экономическая зона стала лидером второго ESG-рейтинга российских ОЭЗ. Новое сотрудничество — это еще один шаг, направленный на совершенствование социальной и экологической ответственности как особой экономической зоны Москвы, так и компаний, расположенных на ее территории», — заключил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

