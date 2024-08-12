«Технополис „Москва“» стал крупнейшим центром разработки роботов в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «Технополис „Москва“» стал крупнейшим в столице центром производства высокотехнологичной продукции, в том числе различных роботов. Здесь сосредоточены ведущие предприятия по роботостроению, пишет «Вечерняя Москва».

По словам градоначальника, на площадке технополиса производятся бытовые, медицинские и исследовательские роботы, а также роботы, обеспечивающие безопасность.

В частности, компания «Моторика» занимается разработками в сфере кибермедицины и создала систему управления робопротезами на основе искусственного интеллекта.

Кроме того, предприятие «МУЛ» разработало робота-амфибию, не имеющего аналогов в мире. Он предназначен для ликвидации последствий аварий на затопленных объектах, в том числе на атомных станциях и в шахтах.