«Технополис Москва» представил разработки: ИИ-ускоритель, лазеры и роботов

Компании-резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» представили инновационные разработки в области искусственного интеллекта, лазерных технологий и робототехники, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По словам генерального директора «ХайТэк» Андрея Панкова, ОЭЗ является эффективным инструментом государственно-частного партнерства.

Компания «ХайТэк» создала первый в России универсальный ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений. Устройство с пиковой производительностью 960 трлн операций в секунду поддерживает одновременную работу более 100 нейросетей, что ускорит развитие видеоаналитики, медицины и промышленной безопасности.

Резидент «Лассард» за прошлый год вывел на рынок 7 новых лазерных комплексов, включая оборудование для резки труб и толстых листовых материалов. Разработки востребованы в микроэлектронике, авиастроении и медицине.

На площадке «Печатники» открыт центр по производству промышленных роботов, которые применяются в автомобилестроении, торговле и других отраслях. Предприятие владеет более 10 патентами, укрепляя позиции Москвы в робототехнике.

Компании «Лассард» и «Технорэд» разработали роботизированную систему лазерной резки, обеспечивающую высокоточную обработку материалов с минимальными затратами времени.

Инфраструктура «Технополис Москва» способствует кооперации предприятий и развитию передовых технологий.

«Особые экономические зоны представляют собой эффективный инструмент государственно-частного партнерства, который позволяет российскому бизнесу не только оптимизировать налоговую нагрузку, но и создавать высокотехнологичные производства мирового уровня. За время работы в ОЭЗ мы убедились, что льготный режим — это лишь стартовая площадка для построения устойчивого конкурентного преимущества», — отметил Панков.

Он уточнил, что для бизнеса ОЭЗ означают не только снижение налога на прибыль до 2% и освобождение от имущественных налогов, но и доступ к современной инфраструктуре, квалифицированным кадрам и инновационной экосистеме. ОЭЗ Москвы сегодня предоставляет возможность выбрать специализированный кластер — микроэлектроники, энергетический, машиностроительный, беспилотных летательных систем и другие — который идеально подойдет для растущего и готового к новым вызовам бизнеса.

«Выбрав профильный кластер, компания получает моментальный синергетический эффект: находит единомышленников и партнеров, получает доступ к программам стажировок студентов колледжей и вузов, маркетинговой поддержке и возможности масштабирования через участие в городских и государственных закупках. Экспертная поддержка ОЭЗ включает аудит и корректировку бизнес-процессов для максимально эффективного использования всех преимуществ зоны. Существующие условия позволили нам реинвестировать сэкономленные средства в R&D, и ускорять выход новых решений на рынки. Для государства каждый успешный резидент ОЭЗ — это новые рабочие места, налоговые поступления в долгосрочной перспективе, технологический суверенитет и укрепление экспортного потенциала страны», — добавил Панков.

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы отметили, что созданный в столице комфортный инвестклимат способствует активному развитию индустрии. Так, с января по апрель 2025 года индекс промышленного производства высокотехнологичной продукции в столице вырос почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.