Технопарк ЦАГИ стал площадкой для съемок шоу о создании космических аэростатов

Движение Первых вместе с компанией «Иннопрактика», АО «Газпромбанк», Госкорпорацией «Роскосмос» и молодежным сообществом «Разгон» создали уникальное шоу «Разгон Космос», эксклюзивные выпуски и финал которого публикуются на платформе VK Видео . Одна из локаций для съемок — подмосковный технопарк ЦАГИ, расположенный в Жуковском, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Цель проекта — знакомство школьников с космической индустрией в России, а также стимулирование научного мышления и интереса к естественным наукам.

В рамках проекта зрители увидят, как команды школьников из разных регионов под наставничеством инженеров и космонавтов собирают аэростаты, а затем запускают их в ближний космос для сбора научных данных. В каждом из регионов будет снято по три серии, которые подробно расскажут, как участники собирали летательный аппарат.

Ведущие проекта — первый заместитель руководителя компании «Иннопрактика» Наталья Попова, российский космонавт-испытатель Андрей Бабкин и сотрудник НИИ Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, аспирант факультета Космических исследований МГУ им. М. В. Ломоносова Яна Миняйло.

Изобретателями от Московской области стали школьники из Жуковского, участники Движения Первых — Владислав Юрин, Кирилл Сало, Александр Куприн, Алиса Коротыш, Арсений Раков, Ярослав Матвеев, Егор Климонов. Куратором школьников выступил Алексей Лапин. В рамках проекта они спроектировали и изготовили малогабаритную укрепленную метеостанцию, способную выдержать падение из стратосферы. В полете метеостанция измерила параметры температуры, давления, влажности воздуха, а также обеспечила защиту метеозонда от низких температур.

Реализация проекта в Подмосковье осуществляется при партнерстве Технопарка ЦАГИ, ООО «Стратонавтика», ООО «Образование Будущего», Мемориального дома-музея «Усадьба Н. Е. Жуковского» и аэродрома Кольчугино.

Помимо Московской области, съемки также пройдут в Челябинской, Рязанской, Томской и Нижегородской областях. Команды из каждого региона получат от экспертов оценки за выполнение задания, благодаря чему в финале определится победитель проекта.

Финал «Разгон Космос» состоится осенью 2025 года в Саратовской области. Свои проекты Первые представят на фестивале «Звезда Гагарина», который пройдет на территории приземления Юрия Гагарина. Мастер-классы, лекции и встречи с экспертами направлены на повышение интереса молодежи к развитию космической отрасли на примере истории первого полета человека в космос.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.