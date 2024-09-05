«Кванториум» — это федеральная сеть детских технопарков, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, чтобы дети в игровой форме под руководством опытных наставников и педагогов изучали лазерные технологии, ИИ, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и многое другое. Так, технопарк «Кванториум» открыли в инженерной школе Дмитрова, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наша новая школа получила инженерно-техническое направление, и было принято решение для обучения детей внедрять самый передовой опыт и технологии. По программе „Современная школа“ национального проекта „Образование“ она вошла в сеть детских технопарков „Кванториум“, — рассказала начальник управления образования Татьяна Малинникова.

Под «Кванториум» в школе отдана треть второго этажа, где созданы зоны по направлению обучения и ряд предметных кабинетов. В каждом дети занимаются своим видом деятельности. Так, ребята будут учиться программировать и защищать данные в Интернете, изучать микробиологию и биотехнологии, знакомиться с созданием беспилотных летательных аппаратов.

«В „Кванториуме“ будут проходить не только уроки, но и внеурочная деятельность. Сейчас ученики школы будут выбирать себе секции и кружки, где хотели бы попробовать себя. В технопарке создано несколько уровней вовлечённости детей с учётом возраста, здесь будут заниматься ребята с первого по выпускной класс», — пояснила директор Инженерной школы г. Дмитрова Наталья Бражникова.

Когда закончится формирование групп для занятий учеников этой школы, в «Кванториум» смогут приходить и ребята из других школ.

Одна из идей «Кванториума» — чтобы в игре ребенок изучал современные технологии, развивал свои технические навыки и имел возможность воплощать задумки на практике. Плюс — технопарк учит детей работать в команде и достигать вместе реального результата, развивая при этом и предпрофессиональные навыки.

«В России проект „Кванториум“ только начал свое развитие. Это серьёзная платформа для старта в будущее. В нашей Инженерной школе он — второй по счету из открытых в Подмосковье. Уверен, что этот технопарк станет отличной площадкой для развития наших школьников. И я верю, что среди юных жителей нашего округа немало будущих ученых с мировым именем», — прокомментировал глава Дмитровского городского округа.

На торжественном открытии «Кванториума» успехов в освоении знаний, технологий и не бояться дерзать и воплощать даже самые дерзкие мечты и идеи в реальные изобретения ученикам школы пожелали Татьяна Малинникова, начальник управления образования, и Марина Шевченко, «Кванториум», депутат Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.