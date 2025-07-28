Технологии переработки пеностекла стандартизируют в РФ

Соглашение об этом 21 июля подписали Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора (РЭО), и Ассоциация производителей пеностекла и аналогов (АППА).

«Создание единых стандартов и технических требований — важный шаг для того, чтобы такие материалы, как пеностекло, использовались чаще. Это поможет не только упростить работу для строителей, но и вовлечь больше вторичных ресурсов в оборот», — отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

«Цель нашей Ассоциации — содействие развитию экономики замкнутого цикла во всех отраслях. Помощь в выстраивании цепочек, поиск технологических решений, административных сопровождений и юридического оформления, — сказала исполнительный директор Ассоциации „Ресурс“ Валерия Гулимова. — Мы видим географическую неравномерность рынка для вторичного использования стекла, есть проблемы при его сортировке. Поэтому необходима совместная работа с отраслевым сообществом. Это уже третья ассоциация из стекольной отрасли, с которой мы развиваем сотрудничество».

Ассоциация АППА выступает за расширение применения негорючих теплоизоляционных материалов на минеральном сырье, отвечающих как требованиям энергосбережения в зданиях, так и требованиям по безопасности применения строительных материалов и конструкций.

Стороны планируют разработать рекомендации и нормативные документы, которые позволят официально классифицировать продукцию, упростить подтверждение ее качества и защитить производителей от подделок и недобросовестной конкуренции. Также ассоциации будут заниматься научными исследованиями, консультировать участников рынка и помогать внедрять отечественные технологии в строительную отрасль.

Пеностекло — это прочный теплоизоляционный материал, который получают из переработанного стекла. Оно негорючее, устойчивое к влаге, не подвержено гниению. Его можно использовать при строительстве зданий, прокладке дорог и создании инфраструктуры. Материал делают путем вспенивания стеклянной массы при высоких температурах. Его природными аналогами могут считаться, например, туф и пемза.