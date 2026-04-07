Технологии машинного обучения вошли в список главных промышленных мегатрендов

Алгоритмы ИИ, которые «Газпромнефть – смазочные материалы» успешно применяет для разработки новых рецептур, включены в список главных цифровых трендов будущего. Это подтверждает масштабное исследование «Мегатренды 2026» от ассоциации «Индустриальные инновации».

Использование ИИ для создания моторных масел и синтетических смазочных материалов сегодня является одним из самых экономически привлекательных направлений технологического бизнеса.

Эксперты из разных отраслей сошлись во мнении, что системы ИИ, которые «Газпромнефть-СМ» использует для создания продуктов, входят в число драйверов российской экономики на ближайшие пять лет. По оценкам аналитиков, экономический эффект от внедрения ИИ только в нефтегазовой отрасли достигнет 5,4 трлн рублей.

Авторы исследования подчеркивают, что современные предприятия прямо сейчас переходят от пилотных проектов к массовой цифровизации. Для производителей высокотехнологичных смазочных материалов работа с ИИ открывает колоссальные возможности: от многократного ускорения процессов R&D до создания уникальных клиентских сервисов на базе облачной инфраструктуры.

«Искусственный интеллект радикально изменил наш подход к разработке новых продуктов. Наша уникальная цифровая система «Алхимик» позволяет сократить временной интервал от создания до внедрения в промышленное производство новой рецептуры масла с полугода до нескольких недель. То, что сегодня ИИ признан ключевым драйвером в масштабах всей страны – абсолютно закономерно. Но для нас принципиально важно, что нейросеть не заменяет реальных специалистов, а лишь выступает мощным аналитическим инструментом. По мере развития технологий человек всегда остается в центре принятия решений, направляя искусственный интеллект и выступая гарантом безупречного качества нашей продукции», — поделился генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

