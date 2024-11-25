В Королеве технологический университет поздравил многодетных матерей

В Королеве технологический университет им. А. А. Леонова поздравил многодетных матерей с праздником, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Директор Института дополнительно образования Сергей Квач совместно со студентами Технологический университет им. А. А. Леонова поздравил многодетных матерей города Королёв с праздником — Днем матери. Каждой многодетной маме вручили подарки, а также символ праздника — букет незабудок. И конечно, выразили слова благодарности за их неоценимый труд и любовь.

Материнство — это великое призвание, требующее невероятного терпения и заботы. И особенно важно, чтобы многодетные мамы чувствовали поддержку и внимание, которые они так заслуживают.

Праздничная атмосфера наполнила сердца теплом и радостью, и этот день стал особенным для всех участников.

Сердце матери вмещает в себя столько любви, радости, заботы и переживаний одновременно, что всё это вместе взятое создаёт великую силу и энергию для жизни всего живого на Земле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.