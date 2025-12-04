Технологический рывок в РФ невозможен без новой системы подготовки инженеров

28 ноября на конференции Импульс Т1 в МАИ прошел Совет главных конструкторов — дискуссия с участием представителей университета, ИТ-холдинга Т1, ВТБ, Росатома, РЖД и Лазер Инсайт. Участники обсудили, как создать единую и непрерывную систему взращивания инженерных талантов, на которых будет держаться будущее ракетостроения, авиации и цифровой экономики, сообщает пресс-служба компании.

Эксперты определили ключевую проблему ИТ-отрасли — растущий разрыв между потребностями индустрии и уровнем подготовки инженеров. В ИТ наблюдается количественный дефицит инженерных кадров и качественное несоответствие в компетенциях. Многие специалисты испытывают трудности с адаптацией к современным технологическим реалиям, а система образования не всегда успевает развивать у студентов практические навыки.

Единственное решение этой проблемы бизнес видит в тесном взаимодействии вузов и ИТ-компаний и максимально раннем и глубоком погружении студентов в реальные задачи.

«Мы строим модель, в которой университеты становятся полноценными научно-технологическими партнерами, а не только образовательными площадками. Студенты получают реальный производственный опыт, бизнес — новые технологии, а рынок — готовые решения. Это меняет само понимание взаимодействия компаний и вузов», — считает генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

Ректор МАИ Михаил Погосян подчеркнул, что качественное инженерное образование невозможно без решения реальных производственных задач.

«Именно поэтому так важно выстраивать непрерывную образовательную траекторию, в которой академические знания сразу подкрепляются практикой. Только через прямое взаимодействие с ведущими промышленными компаниями мы сможем подготовить инженеров, способных отвечать на вызовы современности», — заявил он.

Помимо этого, отечественным компаниям удается добиваться сильных результатов в отдельных направлениях, но настоящий прорыв возможен только тогда, когда усилия объединяются.

«Совместная работа разных организаций дает полезный с практической точки зрения, долговременный эффект. Сегодня участники рынка уже научились эффективно взаимодействовать с вузами, но следующий шаг — работать сообща на кросс-корпоративном уровне, чтобы решать общие задачи и создавать решения, которые действительно меняют отрасль», — сообщил заместитель руководителя Технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

«Существует заблуждение, что железная дорога — это простая система. На самом деле это сложный, комплексный организм, требующий серьезной подготовки. Поэтому ключевой тренд для нас — это вовлечение школьников и студентов в понимание реальных процессов, чтобы будущие инженеры были готовы к работе с такими масштабными инфраструктурными проектами», — отметил Кирилл Семион, начальник департамента информатизации РЖД.

Подводя итог дискуссии, Юлия Рузанкина, основатель и генеральный директор «Лазер Инсайт» рассказала более подробно о проблеме современного образования.

«Проблема современного образования — в преобладании заданий „по копирке“, которые не развивают инженерное мышление. Когда мы предлагаем студентам сложную, но посильную задачу без готового алгоритма, происходит качественный скачок. Гордость от самостоятельно найденного решения мотивирует двигаться дальше. Наша ключевая задача — создавать образовательную среду, где у молодежи формируется устойчивая потребность решать нестандартные задачи и мыслить как инженер», — резюмировала она.

Совет главных конструкторов завершился конкретным запросом к участникам ИТ-рынка: уже сегодня объединить усилия школ, СПО, вузов, корпораций и министерств, чтобы вырастить поколение инженеров, способных создавать новые самолеты, квантовые системы и цифровые платформы. Именно это, по мнению участников, станет основой технологического суверенитета страны.