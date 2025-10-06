Техникум Орехово-Зуева отмечает 80-летие

В этом году Орехово-Зуевский техникум отмечает 80-летний юбилей. В победном 1945 году на базе Дулевского фарфорового завода было создано художественно-ремесленное училище № 58. С годами оно меняло свое название: СУ-5, ГПТУ-41, ПЛ № 41, ЛиДИТ, Орехово-Зуевский техникум, но не меняло своего предназначения — воспитывать молодое поколение профессионалов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Среди выпускников можно встретить людей различных профессий, включая доктора философских наук, заместителя министра легкой промышленности СССР, полковника милиции и главного судебного пристава района. Основная часть выпускников успешно трудится на производстве.

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею, прошло в ДК «Дулевский» и собрало представителей всех поколений техникума: ветеранов педагогического труда, молодых мастеров и преподавателей, выпускников и студентов. В этот день звучали слова благодарности в адрес сотрудников, которые внесли значительный вклад в развитие профессионального образования региона. 49 сотрудников техникума были отмечены наградами различного уровня.

На празднике также присутствовали руководители крупнейших предприятий региона, таких как ООО «Ликинский автобусный завод», АО «Тонар», АО «Демиховский машиностроительный завод», СПК — Регион и АО «Мособлгаз» «Восток», которые ждут выпускников техникума в свои коллективы.

«В настоящее время мы смотрим в будущее с надеждой и уверенностью в том, что Орехово-Зуевский техникум по-прежнему будет занимать достойное место в деле подготовки рабочих кадров, закладывая фундамент для будущего нашего региона. И пусть наш техникум и в 80 лет сохраняет молодой задор и способность постоянно развиваться, отвечая на требования времени», — отметили в администрации учебного заведения.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.