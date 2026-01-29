Техника Мособллес помогает убирать снег в Клину и Солнечногорске

Три машины Клинского филиала Мособллес участвуют в уборке снега в округах Клин и Солнечногорск после сильного снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Три единицы техники Клинского филиала ГАУ МО «Мособллес» задействованы в уборке снега в городских округах Клин и Солнечногорск. С начала недели погрузчик и трактор МТЗ приступили к ликвидации последствий снегопада.

В первую очередь очищали дороги общего пользования, главные улицы, а также подъезды к школам, детским садам и поликлиникам. После этого техника работала возле жилых домов.

Директор Клинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Евгений Козов отметил, что уборку снега эффективнее проводить ранним утром или поздним вечером, когда большинство жителей находятся дома. Он подчеркнул, что обеспечение комфортных и безопасных условий проживания — общая задача коммунальных служб и лесничества.

В округе Клин техника очистила улицы поселка Чайковского, поселка Марков лес, улицу Горького и Талицкий проезд. Сегодня работы продолжаются в городском округе Солнечногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.