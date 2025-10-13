Театральный коллектив «СказкаГрад» Павловского Посада прошел в ¼ финала проекта «Театральный поединок»

12 октября на базе ДК «Филимоновский» прошли отборочные поединки очередного сезона молодежного проекта «Театральный поединок». В сценическом состязании боролись юные артисты за право продолжить соревноваться в четвертьфинале проекта, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом сезоне в играх участвуют 32 коллектива из 25 населенных пунктов Московской области. По итогам предварительного этапа в число участников 1/8 финала вошли 16 команд из 15 городов Подмосковья.

По результатам поединков 12 октября победителями стали и прошли в ¼ финала 2 коллектива, один из них — коллектив Павловского Посада — «СказкаГрад». Итоги остальных встреч будут подведены в ближайшее время.

Большой финал шестого сезона проекта запланирован на 24 ноября и пройдет на Большой сцене Московского Губернского театра. На итоговое праздничное событие будут приглашены все коллективы‑участники сезона.

Организаторы и руководство коллективов поздравляют «СказкаГрад» с победой и желают удачи в следующем туре соревнований.

