Театр «Наш дом» в Химках отремонтируют к новому сезону

В Химках в театре традиционно кипит работа по подготовке пространства к началу нового сезона. В порядок приводят как большую, так и малую сцену, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В театре ремонт проходит каждый сезон. Убираем все повреждения, которые накопились за год эксплуатации костюмов, декораций и оборудования. Подготовка обеих сцен завершится к 1 сентября», — рассказал директор театра Олег Сенотрусов.

Ремонт в театре начинается с костюмов. Специалисты просматривают всю одежду актеров, просушивают и проглаживают ткань, ремонтируют поврежденные детали.

Профессиональные художники трудятся над восстановлением и созданием новых декораций.

«Каждая декорация — индивидуальность. Месяц идет ее разработка, еще месяц — работа с художниками, после чего разные мастерские проводят сварочные столярные и слесарные работы. Все элементы рассчитаны под рост актера, его костюм, освещение в зале и другие детали постановки», — поделился заведующий художественно-постановочной частью Максим Ескин.

Один из самых сложных и важных этапов подготовки — проверка работы машинерии театра. Главный инженер следит за исправностью тросов, осветительного оборудования, лебедок и других механизмов. В порядок приводят и «сердце» большой сцены театра — поворотный круг, обеспечивающий смену декораций и вращение сцены.

Каждый спектакль — художественно-декорационное искусство. Вся работа художников, бутафоров, режиссеров, актеров и других специалистов направлена на то, чтобы погрузить зрителей в чарующую атмосферу театра.

В 2026 году «Наш дом» отметит 30-летний юбилей. Команда театра порадует жителей и гостей округа множеством ярких и уникальных постановок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.