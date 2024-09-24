Театр кукол Образцова в Москве украсит архитектурно-художественная подсветка

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят здание Государственного академического Центрального театра кукол им. С. В. Образцова архитектурно-художественной подсветкой. Культурное учреждение находится в центре столицы на улице Садовой-Самотечной.

«Главная задача — подчеркнуть архитектурные особенности здания, которое было построено в 1970-х годах в форме авангардного кубика. Работы уже стартовали и будут завершены до конца этого года», — рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что по верхней части периметра театра установят более 130 осветительных приборов с энергоэффективными светильниками. Они будут освещать театр теплым и нейтральным белым светом. Знаменитые часы с кукольными фигурами сейчас находятся на реконструкции. В них также будет восстановлена подсветка.

Бирюков рассказал, что для освещения столицы сейчас используют светильники нового поколения со светодиодами. Они служат долго и экономят электроэнергию.

«В соответствии с принятой концепцией освещенности города, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство», — подчеркнул заммэра.

По его словам, за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в 2 раза, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой — в 4 раза. Сегодня мегаполис освещают более 1 млн светильников, а энергоэффективные светодиоды помогают снижать потребление электроэнергии.