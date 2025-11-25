Театр из Котельников получил награду молодежного театрального фестиваля

Театр «На стульях» из городского округа Котельники вернулся с финала молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Театральный коллектив прошел насыщенный конкурсный путь. Фестиваль, организованный при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства информации и молодежной политики Московской области, состоял из двух этапов. В отборочном туре из множества участников были выбраны лучшие коллективы, допущенные к финальным показам.

С 17 по 22 ноября в городе Пушкино проходил финальный марафон, где театр «На стульях» представил спектакль «Завтра была война» по известной повести Бориса Васильева.

Итогом участия стала заслуженная награда — постановка котельниковского театра была отмечена дипломом и специальным призом жюри «За лучший патриотический спектакль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.