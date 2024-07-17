Те же наперсточники: юрист разоблачил схему обмана фотографов с животными на отдыхе

Юрист Соловьев: с туристов не имеют права брать деньги за фото с животными

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что в фотографиях с экзотическими животными на курортах нет никакой услуги. Поэтому, по словам эксперта, брать за такие снимки деньги с туристов — это мошенничество, сообщает Общественная Службе Новостей .

«Самое главное правило — до фотографирования, до того, как человек берет в руки попугая или обнимается с леопардом и так далее, нужно спросить, сколько это стоит. Если вам говорят, что это совершенно бесплатно, то потом слово на слово», — сказал Соловьев.

Юрист отметил, что после фото продавцы могут начать вести себя по-другому — нагло и агрессивно. Их угрозы — психологическая уловка, чтобы напугать расслабленного туриста.

На них поддаваться нельзя, и в такой ситуации клиент имеет право отправиться в местное отделение полиции. Там со злоумышленниками проведут профилактическую беседу.

«Самое главное — надо понимать, что здесь даже услуги нет никакой. Это те же самые уличные наперсточники, только там они обманывают, пряча поролоновый мячик между двумя пальцами, а здесь это происходит под эгидой некого всеобщего веселья, расслабления и так далее», — добавил Соловьев.

Также юрист дал совет по правилам поведения с «крокодиловодами». По его словам, не следует перенимать их хамскую манеру общения, но необходимо твердо и уверенно обозначить свою позицию.