Таверну откроют на территории замка Прейсиш-Эйлау в Калининградской области

Строительство таверны на территории замка Прейсиш-Эйлау завершат в 2025 году

В Багратионовке, на территории замка Прейсиш-Эйлау, стартовало возведение таверны. По информации из официального сообщества замка в соцсети «ВКонтакте», строители уже закончили создание каркаса здания, сообщает «Бриф24» .

В публикации указано, что работы продвигаются быстро: каркас полностью готов, теперь идет процесс обустройства внешних стен. В течение следующей недели планируется покрыть трактир черепицей.

Завершение строительства намечено на 2025 год. Таверна, наряду с массивной аркой и сувенирным павильоном, станет элементом просторной входной зоны комплекса.

Стоит напомнить, что реставрация замка ведется с 2022 года. В форбурге Прейсиш-Эйлау планируют открыть отель, ресторан и музей. К тому же, на территории будет создан тематический парк развлечений в духе средневековья — его строительство уже началось. Неподалеку разместят модульные гостевые дома и смотровую башню. Кроме того, между цитаделью и форбургом организуют ярмарку.