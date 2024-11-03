«Татнефть» пытается отсудить у «Туполева» 5,6 млрд рублей

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«Татнефть» судится с «Туполевым» за 5,6 млрд рублей

ПАО «Татнефть» через Арбитражный суд Татарстана пытается взыскать с АО «Туполев» 5,6 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалах картотеки арбитражных дел.

Соответчиком в иске указан также Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунов.

Исковые требования в карточке дела не указаны.

По данным издания «КоммерсантЪ», авиаконцерн «Туполев» получил четыре иска в этом году. Сумма судебных споров превышает 1,7 млрд руб.