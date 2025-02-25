Татьяна Сердюкова отчиталась перед жителями в Можайском муниципальном округе

Член комитета по образованию, культуре, науке, спорту и молодежной политике Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Сердюкова в Можайском муниципальном округе рассказала о своей депутатской деятельности за прошлый год. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам депутата, в 2024 году Комитетом подготовлены к рассмотрению 37 проектов областных законов по совершенствованию образовательного законодательства области, мер социальной поддержки педагогов и обучающихся, национальных проектов «Образование», «Культура», «Демография», «Беспилотные авиационные системы» и «Туризм и инфраструктура гостеприимства», 30 из них стали законами. Внесены изменения в Закон Московской области «Об образовании».

Она отметила, что расширился комплекс мер по поддержке семей с детьми.

«Установлена выплата 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка в молодых семьях, до 400 тысяч рублей увеличена выплата многодетным семьям взамен земельного участка, приемные семьи начнут получать ежемесячные выплаты на содержание детей», — сказала Сердюкова.

Кроме того, Татьяна Сердюкова подчеркнула, что постоянно прорабатывается перечень мер поддержки участникам СВО и их семьям.

«Введены квоты для приема на работу ветеранов боевых действий, действие льготы по социальной газификации распространено на участников СВО, установлена выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка для участников СВО, удостоенных звания Герой РФ или награжденных орденом РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации и являющихся ветеранами боевых действий, оказание бесплатной юридической помощь, бесплатная реабилитация и оснащение техническими средствами реабилитации, продлено и расширено действие льгот по транспортному налогу для участников СВО», — рассказала Сердюкова.

Она сообщила, что за прошедший год в Можайском муниципальном округе проведено 11 личных приемов граждан, поступило 75 обращений.

«Приняла участие в работе 5 „выездных администраций“. Из депутатского фонда для неврологического отделения Можайской больницы на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей приобретено медицинское оборудование и мебель. Выделены средства на оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в размере 700 тысяч рублей. Помощь получили 57 жителей округа, из них 6 — члены семей участников СВО», — отметила Сердюкова.

В ходе отчета она также рассказала о том, что в рамках реализации Народной программы вместе с муниципальными депутатами проводили мониторинг капитального ремонта объектов образования и здравоохранения.

«Выполнение наказов избирателей — главное направление моей деятельности. Прошедший год был непростым, но в то же время плодотворным и очень насыщенным. Один из знаковых объектов, который открыли в Можайске по Народной программе в 2024 году Физкультурно-оздоровительный комплекс „Арсенал“. Он стал домашней ареной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. О строительстве объекта нас просили сами жители, по итогам кропотливой работы — крупный инфраструктурный наказ избирателей „Единая Россия“ выполнила», — отметила Татьяна Сердюкова.

Всего за прошедший год депутат приняла участие в более 200 общественно-политических, патриотических и культурно-массовых мероприятиях Можайского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.