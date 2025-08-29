Татьяна Буланова стала популярной у зумеров после выступления в ДК «Кристалл»

Стоимость билетов на Буланову выросли в разы из-за второй волны популярности

Певица Татьяна Буланова вновь обрела популярность среди молодежи после выступления на фестивале в ДК «Кристалл» в июле, что привело к росту спроса на ее концерты и увеличению стоимости билетов, сообщает Life.ru .

Звезда 1990-х годов неожиданно стала востребованной среди молодых слушателей. После выступления на фестивале в ДК «Кристалл» в июле ее концерты стали особенно популярны у зумеров. Главные хиты певицы, такие как «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный», вызвали бурную реакцию у школьников и студентов, которые активно снимали происходящее на видео.

Особое внимание привлекла необычная подтанцовка Булановой, движения которой быстро стали мемом в соцсетях. Блогеры в «Тиктоке» подхватили этот тренд, и ролики с выступлениями певицы набрали миллионы просмотров.

В результате популярности среди молодежи график концертов Булановой оказался полностью расписан, а цены на билеты значительно выросли. Руководство ДК «Кристалл» пригласило певицу выступить и на следующем музыкальном фестивале.